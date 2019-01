Mustergültiger Präfekt und Revolutionär

Zwingenberg.Auf Einladung des Förderkreises für Kunst und Kultur Zwingenberg hält Dieter Emrich (Bensheim) am 25. Januar, Freitag, 20 Uhr, im Saal des Alten Amtsgerichts in Zwingenberg einen Vortrag über Jeanbon de St. André, den napoleonischen Präfekten des ehemaligen Departements du Mont Tonnere (Donnersberg). In der Einladung zu der Veranstaltung heißt es:

Zweihundert Jahre nach seinem Wirken in Rheinhessen und der Pfalz während deren Zugehörigkeit zum französischen Kaiserreich wird jenseits des Rheins in Mainz dieser bedeutende Repräsentant der ehemaligen französischen Zivilverwaltung dankbar gewürdigt. Als Anfang des 18. Jahrhunderts das „Heilige Römische Reich deutscher Nation“ friedensvertraglich sein linksrheinisches Gebiet an Frankreich abtrat, bestand es aus zahlreichen kleinen Herrschaftsgebieten, denen jegliche zusammenhängende regionale Struktur fehlte. Erst die Eingliederung in den französischen Staat sorgte für Sicherheit und Ordnung, für ein überregionales Straßensystem und für eine moderne Rechtsordnung. Zwölf Jahre lang setzte sich der von Napoleon zum Präfekten berufene und 1809 zum Mitglied der Ehrenlegion geadelte Jeanbon de St. André für die Menschen seines Departements ein und gewann durch sein persönlich bescheidenes Auftreten und sein rastloses, uneigennütziges Schaffen deren Herzen. Das Leben und Wirken des revolutionären Jakobiners, der zum vorsorgenden, unbestechlichen und damit mustergültigen Präfekten wurde, soll im Mittelpunkt des Vortrags stehen.

Nach dem Sieg über Napoleon und dem Untergang des französischen Kaiserreichs wurde der südliche Teil des bisherigen Departements als Rheinprovinz dem Königreich Bayern und der nördliche Teil als Provinz Rheinhessen mit der Provinzhauptstadt Mainz dem Großherzogtum Hessen-Darmstadt zugeteilt. Rheinhessen war damals in seiner modernisierten Struktur den althessischen Gebieten weit voraus.

Der Eintritt zu dem Vortrag ist frei, um Spenden wird gebeten, heißt es abschließend in der Pressemitteilung des Förderkreises für Kunst und Kultur Zwingenberg. red

