Nach Wohnhausbrand Spendenkonto eingerichtet

Zwingenberg. Aufgrund der hohen Nachfrage aus der Bevölkerung hat die Stadtverwaltung Zwingenberg nach dem Wohnhausbrand am vergangenen Montag ein Spendenkonto eingerichtet, um die Familie in ihrer schweren Situation mit einer finanziellen Zuwendung zu unterstützen.

Mit dem Großbrand des Wohnhauses ind er Straße "Lange Hart" hat die dort wohnende Familie ihr gesamtes Hab und Gut verloren, schreibt die Stadt Zwingenberg in einer Pressemitteilung. Die Familie konnte sich buchstäblich in letzter Minute aus dem brennenden Gebäude retten und nur noch das mitnehmen, was sie gerade am Leib trugen. Alle Einrichtungsgegenstände, Bekleidung, Hausrat und persönliche Sachen sind den Flammen zum Opfer gefallen.

Die empfangenen Spenden werden in voller Höhe an die Familie weitergeleitet. Ebenfalls werden Spendendosen in der Apotheke Herms sowie bei den Abendmärkten im Zwingenberger Rathaushof aufgestellt. red

Spendenkonto: Verwendungszweck „Brand Wohnhaus Lange Hart“ IBAN: DE85509500680002149490 Kontoinhaber: Stadt Zwingenberg, Sparkasse Bensheim red

