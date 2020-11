Nachtlager ging in Flammen auf

Zwingenberg.Mit leichten Rauchvergiftungen wurden am frühen Dienstagabend zwei Wohnsitzlose, deren Nachtquartier in Zwingenberg Feuer gefangen hatte, ins Bensheimer Heilig-Geist-Hospital eingeliefert.

Wie stellvertretender Stadtbrandinspektor Karl-Heinz Zecher berichtete, hatte das Duo unter einer Hecke an der Melibokusstraße, in Höhe des Abzweigs zur Scheuergasse, sein Lager eingerichtet. Aus bis dato noch ungeklärter Ursache gingen sowohl das Quartier als auch die Hecke in Flammen auf.

Die Leitstelle Bergstraße setzte gegen 17.30 Uhr die Freiwillige Feuerwehr sowie den Rettungsdienst in Marsch. Vor Ort waren unter Einsatzleitung von Zecher und seinem Kollegen Reiner Schellhaas über 20 Feuerwehrleute aus der Kernstadt Zwingenberg und dem Stadtteil Rodau mit einem halben Dutzend Fahrzeuge. Sie hatten den Brand schnell unter Kontrolle.

Überdies waren zwei Rettungswagen-Teams vor Ort, die die medizinische Erstversorgung und den Transport ins Krankenhaus übernahmen.

Der Einsatz dauerte rund eineinhalb Stunden. mik

