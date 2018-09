Nachtwächter geht in den Ruhestand

Zwingenberg.Der Geschichtsverein Zwingenberg weist auf seine letzte Nachtwächterführung in diesem Jahr hin – es ist zugleich auch die letzte Führung, die Hanns Werner gestaltet: Er geht in dieser Rolle in den Ruhestand.

Kleine Weinverkostung inklusive

Treffpunkt zum Abmarsch ist an diesem Samstag, 22. September, um 20 Uhr der Löwenplatz. Die Teilnahme kostet vier Euro inklusive einer kleinen Weinverkostung. Susanne Reimund schreibt für den Geschichtsverein:

„Nutzen Sie die Gelegenheit und begleiten Hanns Werner auf seinem letzten offiziellen Rundgang durch unsere nächtliche Stadt, bevor er in den verdienten Nachtwächter-Ruhestand geht.“

Anmeldung bitte nimmt Brigitte Kargoll unter der Telefonnummer 06251/77956 entgegen. red

