Nachwuchs-Retter lernten Wiederbelebung

Zwingenberg.Auf eine Einladung der DRK-Ortsgruppe Zwingenberg nahm die örtliche Jugendfeuerwehr gemeinsam mit dem Jugendrotkreuz an einem erweiterten Erste-Hilfe-Kurs teil. Die Fortbildung fand an einem Samstag sowie an einem Sonntag jeweils von 9 bis 17 Uhr in den Räumen der Feuerwehr statt.

Die Lehrgangsleitung hatte die aus dem örtlichen DRK stammende Vanessa Räffle übernommen. Sie vermittelte den 14 Kindern und Jugendlichen auf professionelle Art und gut verständlich die für einen Ersthelfer notwendigen Kenntnisse.

Bei dem Seminar handelt es sich nicht um eine klassische Grundschulung für Ersthelfer, bei der üblicherweise nur die wichtigsten Kenntnisse einer Erstversorgung vermittelt werden, sondern es handelte sich um einen erweiterten Erste-Hilfe-Kurs.

Basis für weiteren Werdegang

Inhalt waren beispielsweise das Beatmen von bewusstlosen Personen mit Beatmungsbeutel oder die Diagnostik des Blutdrucks sowie das Messen des Blutzuckers. Auch die Reanimation zur Herz-Lungen Wiederbelebung unter Anwendung eines AED (Automatisierter Externer Defibrillator) stand mit auf dem Ausbildungsprogramm.

Für die Mitglieder beider Jugendhilfsorganisationen ist dieser zweitägige Kurs die Basis für ihren weiteren Werdegang. Die Mitglieder der JRK benötigen ihn als Grundlage ihrer zukünftigen Sanitätsausbildung. Für die Jugendfeuerwehrmitglieder ist er die Voraussetzung für den bevorstehenden Grundlehrgang, der nach dem Übergang in die Einsatzabteilung in einem Zeitraum von fünf Wochen an einer Feuerwehrschule absolviert werden muss. Weiter kann der Kurs für Ersthelfer von Betrieben oder für die Führerscheinprüfung genutzt werden. „Für die Jugendlichen also eine Win-Win Situation“, so Jugendfeuerwehrwart Stefan Diefenbach.

Umsorgt wurden die Teilnehmer an beiden Tagen von JRK-Leiter Tobias Räffle, in den Räumen des DRK jeweils ein leckeres Mittagessen zubereitet hatte. Zum Abschluss konnte Kursleiterin Vanessa Räffle jedem Kurs-Teilnehmer einen erfolgreichen Lehrgang bescheinigen.

„Nicht nur die Zusammenarbeit der beiden Nachwuchsabteilungen läuft schon seit Jahren sehr gut und geht weit über das kameradschaftliche Verhältnis hinaus“, bilanziert Jugendwart Diefenbach: „So finden auch in den Einsatzabteilungen von DRK und Feuerwehr mehrfach im Jahr gemeinschaftliche Übungen und Unterrichte statt, um zum Wohle der Zwingenberger Bevölkerung wichtige und schnelle Hilfe zu leisten, wenn sie benötigt wird.“ red

