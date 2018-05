Anzeige

Rodau.Unter dem Motto „Im Dschungel ist die Hölle los“ hatte der Verschönerungsverein Rodau (VVR) für den Fastnachtssonntag kleine und große Närrinnen und Narren ins Dorfgemeinschaftshaus des Zwingenberger Stadtteils zum traditionellen Kinderfasching eingeladen. Das Team bestehend aus Julia Müller, Steffi Gellert und Katja Fahl hatte für die kleinen Narren ein Potpourri an Spielen parat, so dass keine Langeweile aufkam. Neben den Klassikern wie Polonaise, Reise nach Jerusalem oder Schokokuss-Wettessen war es ein großer Spaß, die Väter mit Toilettenpapier in Mumien zu verwandeln. / tn