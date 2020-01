Närrischer Treff des Geschichtsvereins

Zwingenberg.Der Zwingenberger Geschichtsverein startet in die neue Stammtisch-Saison. Zu der ersten Veranstaltung im Jahr 2020 lädt die Vorsitzende Ingrid Krimmelbein für den 13. Februar, Donnerstag, ab 19 Uhr in den „Bunten Löwen“ ein. Mit Blick auf die sogenannte fünfte Jahreszeit – die Fastnacht – handelt es sich um einen närrischen Stammtisch. Frau Krimmelbein schreibt: „Wer will, der kann sich verkleiden, das ist aber keine Pflicht. Freuen würden wir uns über einige närrische Beiträge.“

Die Vorsitzende bittet bis spätestens 3. Februar um Anmeldungen wegen der Reservierung der Plätze im Lokal (Telefon: 06251/72451; E-Mail: mail@geschichtsverein-zwingenberg.de). red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 27.01.2020