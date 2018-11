Narren feiern „Revolution von unten“

Zwingenberg.Wenn der Bürgermeister vom offenen Fenster seiner Amtsstube im ersten Stock „Zwingenberg c’est moi“ proklamiert, ist es höchste Zeit, dass vernünftige Menschen die Macht in der ältesten Stadt an der Bergstraße an sich reißen. Der Karnevalsverein Narrhalla hatte am Samstagabend die Dringlichkeit eines Aufbegehrens erkannt und setzte deshalb einen Tag früher als gewöhnlich schon am 10. November

