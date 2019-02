Narren-Shuttle nach Affolterbach

Zwingenberg.Die Stadt Zwingenberg organisiert eine Tour zur 33. Bürgermeister-Fastnacht, die am Mittwoch, 27. Februar, in der Peter-Heckmann-Halle im Wald-Michelbacher Ortsteil Affolterbach stattfinden wird. Wer in dem von der Verwaltung organisierten Reisebus mitfahren möchte, der zahlt für Hin- und Rückfahrt, einen Kostenbeitrag von fünf Euro. Der Reisebus fährt um 17 Uhr auf dem Melibokusparkplatz in Zwingenberg los. Eine Zusteigemöglichkeit besteht auch um 17.15 Uhr am Bensheimer Bahnhof.

Da es keine reservierten Sitzplätze gibt, ist der Einlass in die Halle bereits eine Stunde vor Sitzungsbeginn, um 18.11 Uhr. Die närrische Sitzung selbst beginnt um 19.11 Uhr. Die Rückreise ist für Mitternacht geplant. Verbindliche Anmeldungen werden im Rathaus Zwingenberg per Telefon: 06251/7003-27 oder E-Mail: j.machleid@zwingenberg.de entgegen. red

