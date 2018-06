Naturgärten als Oasen für Mensch und Tier

Naturgartenplanerin Susanne Piwecki (2.v.r.) informierte über die Gestaltung naturnaher Gärten. Mit im Bild: Sabine Allmenröder (l.), Referentin für gesellschaftliche Verantwortung beim Evangelischen Dekanat Bergstraße, und Zwingenbergs Gemeindepfarrer Christian Hilsberg (3.v.r). © Thomas Zelinger

Zwingenberg.Sie vergleicht die Natur mit einem Netz, das umso stabiler ist, je mehr Knoten es hat. Die Knoten stehen dabei für die gesamte Vielfalt des Lebens – die Biodiversität. Fallen Knoten weg, beeinträchtigt das die Stabilität des Netzes. Die Insekten sind so ein Knoten, der nach Meinung der Naturgartenplanerin Susanne Piwecki mehr und mehr verschwindet. Warum das so ist und was man dagegen tun

...

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 21.06.2018