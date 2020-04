Naturkindergarten nutzt die Schließzeit

Seeheim-Jugenheim.Bis zum Ende der Osterferien sind Kindergärten genauso wie Schulen aufgrund der Corona-Krise geschlossen. Ein Kindergarten ohne Kinder ist relativ trostlos, sollte man meinen. Doch das Team in der Naturkindergruppe in Malchen nutzte – wie andere Einrichtungen auch – die Zeit, um Dinge zu tun, zu denen man im normalen Kindergartenbetrieb sonst nicht so ohne weiteres kommt.

So entstand als Upcycling-Projekt aus Spenden von Eltern beispielsweise eine Outdoor-Küche mit allem Drum und Dran, Einbauspüle- und -herd inklusive. Der Förderverein hat zudem Samen für die Wiese vor dem Tipi gespendet und die kann nun wachsen und gedeihen. Bis die Kinder wieder kommen – und sich an all den Dingen freuen können, die in ihrer Abwesenheit entstanden sind. / red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 14.04.2020