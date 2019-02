Naturschönheiten auf Madagaskar

Zwingenberg.Der Zwingenberger Freundeskreis Pierrefonds, der sich um die Verschwisterung mit der gleichnamigen Partnerstadt in Frankfreich kümmert, wird am 15. Februar, Freitag, 20 Uhr, im Alten Amtsgericht (Obertor 1) einen Lichtbildervortrag veranstalten. Herbert Pott aus Mannheim referiert über Madagaskar. Der Eintritt ist frei, Gäste sind willkommen, schreibt Karlheinz Linke für die Frankreichfreunde in deren Einladung. Darin heißt es weiter:

Madagaskar war von 1896 bis 1960 französische Kolonie. 800 Kilometer vor der ostafrikanischen Küste liegt die viertgrößte Insel der Welt, ein „Rest“ des Urkontinentes Gondwana. Das ist die Erklärung für die einzigartige Flora und Fauna dieses Landes, denn seit über 90 Millionen Jahren konnte sich die Natur frei von äußerlichen Einflüssen entwickeln. Grund genug für Naturliebhaber, die Insel zu besuchen.

Zahlreiche Schutzgebiete ermöglichen es, die kuriose Tierwelt zu beobachten, den Lemuren beim Sonnenbad zuzusehen und Chamäleons zu füttern. Die allgegenwärtige Ursprünglichkeit darf aber nicht hinwegtäuschen über die Probleme, die dieses Entwicklungsland hat. Sanfter Tourismus mag dabei helfen, eine Zukunft aufzubauen. red

