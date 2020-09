„Navi“ durchs offene Fenster gestohlen

Seeheim-Jugenheim.Eine offenstehende Seitenscheibe an einem Auto, das in Jugenheim an der Alexanderstraße parkte, hat am Samstag Diebe angelockt, schreibt die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen. Demnach war der schwarze Seat Ibiza gegen 2.30 Uhr ins Visier der Täter geraten, die kurzerhand den Fensterspalt nutzten und sich das mobile Navigationsgerät aus dem Innenraum schnappten. Mit ihrer Beute traten sie die Flucht an.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06157/95090 entgegen. ots

