Neben Ski- erstmals auch Sportbasar

Zwingenberg.Der Turn- und Sportverein (TuS) veranstaltet am 23. November (Freitag) ab 18 Uhr neben dem traditionellen Skibasar erstmals auch einen großen Sportbasar in der vereinseigenen Jakob-Delp-Halle (Wiesenpromenade 5) in Zwingenberg.

Wie Annette Klüber-Meyer, Vorsitzende des TuS, schreibt, "ist unser Ski- und Sportbasar eine gute Gelegenheit, um sich sportlich neu auszustatten oder um nicht

...