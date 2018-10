Zwingenberg.Erste Stadträtin Karin Rettig wird im Namen des Magistrats an einer Initiative aus Anlass des Internationalen Aktionstags „Nein zu Gewalt an Frauen“ teilnehmen und am 24. November, Samstag, ab 8 Uhr, in der Bäckerei Germann Backwaren verkaufen. Diese werden in Tüten verpackt, die als Aufschrift den Slogan „Gewalt kommt mir nicht in die Tüte – Nein zu Gewalt an Mädchen und Frauen!“ tragen. Der eigentliche Aktionstag ist auf den 25. November, Sonntag, terminiert; Frauenprojekte, Gewerkschaften, Parteien, Vereine sowie Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte organisieren dazu wieder eine ganze Reihe von Veranstaltungen. Der Arbeitskreis gegen Häusliche Gewalt im Kreis Bergstraße, dem die örtlichen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten, das Frauenhaus und örtliche Beratungsinstitutionen angehören, legt in diesem Jahr die skizzierte Brötchentüten-Aktion wieder auf.

„Zeigen Sie auf diese Weise mit uns allen im Kreis Flagge gegen Gewalt“, animiert Landrat Christian Engelhardt zum Mitmachen und fordert auch zum Hissen der Fahnen mit der Aufschrift „Frei leben - Nein zu Gewalt an Frauen“ auf, die der Arbeitskreis jeder Kommune zur Verfügung gestellt hat. red

