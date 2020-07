Neue Karatekurse für Anfänger nach den Ferien

Zwingenberg.Die Karateabteilung des Turn- und Sportvereins (TuS) Zwingenberg beginnt neue Anfängerkurse. Starttermin ist am Montag, 31. August. Die Angebote richten sich an Kinder ab dem zwölften Lebensjahr beziehungsweise an Erwachsene.

Wie es in einer Pressemitteilung des Vereins heißt, können die Teilnehmer dabei die traditionelle Kampfkunst des Karate erlernen und gleichzeitig etwas für ihre Fitness und Ausgeglichenheit tun.

Kampfabläufe ohne Gegner

Um die Hygieneregeln einhalten zu können, die angesichts der Coronavirus-Pandemie angeordnet wurden, hat der TuS ein besonderes Trainingskonzept erarbeitet. Der Schwerpunkt der Anfängerkurse liegt dabei auf den kontaktlosen Trainingsbestandteilen des Karate, der Einübung der Grundtechniken (Kihon) und den traditionellen Kampfabläufen ohne Gegner (Kata).

Zielgruppe im Erwachsenenalter sind Menschen, die als Anfänger ohne Sporterfahrung oder als Quereinsteiger aus anderen Sportarten ins Karate-Do einsteigen wollen.

Erstmals bieten die Zwingenberger Karatekas auch Schulungsmaterialien und kleine Erklärvideos für die Einsteiger an. Dies geschieht, um bei einer erneuten Schließung der Sporthalle ein Outdoor- oder Online-Training weiterführen zu können.

Karate ist eine Sportart, die den gesamten Körper und den Geist trainiert, eine gesundheitsfördernde Wirkung hat und durch das Qualitätssiegel „Sport pro Gesundheit“ zertifiziert ist. Karate ist aufgrund seiner vielfältigen Bewegungsstrukturen und der individuellen Ausrichtung sowie der vielfältigen lebensphilosophischen Hintergründe besonders geeignet, Menschen in der zweiten Lebenshälfte zu begeistern. Der Sport eignet sich hervorragend für den Stressabbau, verbessert Konzentrationsfähigkeit und Selbstvertrauen und kann bis ins hohe Alter ausgeübt werden.

Fitness und Stressabbau

Bei den Jugendlichen stehen Fitness und Athletik im Vordergrund, bei den Erwachsenen Stressabbau, Spaß, Selbstverteidigung und gesunde Kräftigung für Menschen jeden Alters. Ebenfalls im Blickpunkt stehen Gleichgewichtsschulung und Sturzprävention.

Schnupperstunden für Kinder

Der Kinderanfängerkurs beginnt am 31. August, Montag, um 18.30 Uhr in der Melibokushalle in Zwingenberg. Die ersten zwei oder drei Einheiten dienen als Schnupperstunden. Gerade bei den Kindern setzen die Trainer auf altersgerechte Trainingskonzepte und haben viele Partnerübungen und Spiele abgewandelt, um den direkten Körperkontakt durch abstandskonforme Alternativen zu ersetzt.

Für Erwachsene wurde das Konzept ebenfalls entsprechend angepasst. So lernen die erwachsenen Anfänger im Laufe von zehn Basiseinheiten die wichtigsten Block-, Schlag- und Tritt-Techniken. Der Anfängerkurs für Erwachsenen beginnt am 31. August, Montag, um 20 Uhr ebenfalls in der Melibokushalle Zwingenberg. Es wird eine Teilnehmergebühr erhoben. Ziel ist es, die Kursteilnehmer im Anschluss als neue Mitglieder der Karateabteilung begrüßen zu dürfen.

Zum Start werden lediglich Sportkleidung und Interesse benötigt. Weitere Informationen zu den Kursen und Kontaktmöglichkeiten gibt es auf der Webseite der TuS-Karateabteilung. red

Info: Weitere Informationen und Termine unter www.karate-zwingenberg.de

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 06.07.2020