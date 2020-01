Neue Kita soll Sportkindergarten werden

Die neue viergruppige Kita in der Tagweide in Zwingenberg, die Ende des Jahres bezugsfertig sein soll, könnte ein Bewegungskindergarten werden. Die Stadtverordneten-versammlung hat einen entsprechenden Prüfauftrag an den Magistrat der Stadt Zwingenberg erteilt. Unser Bild zeigt Kita-Kinder in Halle, die beim Pilotprojekt Sportkindergarten ihr sportliches Können unter Beweis stellen.

© Hendrik Schmidt/dpa