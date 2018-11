Neue Plaketten fürs Parken in der Altstadt

Zwingenberg.Zum Jahresende verlieren die Altstadtplaketten (Parkausweise) ihre Gültigkeit, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Sie werden durch neue ersetzt, die für das Jahr 2019 gültig sind und das Parken in der ausgewiesenen Altstadtzone – innerhalb der markierten Parkflächen – gestatten.

Für die neuen Altstadtplaketten wird eine Gebühr von 15 Euro erhoben. Die Parkausweise können ab sofort im Bürgerbüro der Stadt Zwingenberg zu den üblichen Öffnungszeiten abgeholt werden. Diese Gebühr wird auch bei Ersatzplaketten erhoben, zum Beispiel dann, wenn die ausgestellte Plakette verloren wurde.

Ausweis wird Auto zugeordnet

Bei der Abholung wird das amtliche Kennzeichen auf der Plakette vermerkt und so konkret einem Fahrzeug zugeordnet, nur für dieses darf der Ausweis verwendet werden. Ausgegeben werden die Altstadtplaketten nur an die Anwohner der ausgewiesenen Altstadtzone mit erstem Wohnsitz in Zwingenberg, an Angehörige, die nachweislich pflegebedürftige Altstadtanwohner betreuen, und an Gewerbetreibende, die ein Geschäft beziehungsweise den Geschäftssitz in der Altstadtzone haben.

Die neuen Ausweise gelten ab dem 1. Januar 2019 und sind an der Frontscheibe deutlich sichtbar anzubringen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 09.11.2018