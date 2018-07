Neuer Innenhof für das alte Rathaus

Anzeige

Zwingenberg.Bei ihrer Fahrradtour durchs Stadtgebiet legte die CDU-Fraktion an zahlreichen interessanten Punkten einen Stopp ein. Neben Kreisel, Radweg und Güterbahnhof (wie gestern berichtet) wurde auch am neuen Sportgelände, in Rodau sowie an der Bauhof-Baustelle in Hähnlein Halt gemacht. Bürgermeister Holger Habich hatte sich ebenfalls aufs Rad geschwungen.

Sportlich erfolgreich: Die neue Zwingenberger Sportanlage wurde einhellig gelobt. Für den SV Eintracht sagte Funktionär Reinhold Geierhaas, dass der Club im Kontext des Projekts einen regen Zulauf erlebe: Die Senioren gingen personell wie sportlich gestärkt in die nächste Saison. Aber auch die Jugend ist gewachsen, unter anderem wechselte ein zehnköpfiges Team komplett nach Zwingenberg. „Eine sehr positive Entwicklung“, so der Pressewart.

Die Anlage wurde vor einem Monat offiziell eingeweiht. „Ein Schmuckstück, um das uns andere beneiden“, so der CDU-Fraktionschef, der aber gerne ein paar schattige Plätzchen gesehen hätte. Bürgermeister Habich teilte mit, dass Bäume am Spielfeldrand aufgrund des Laubabwurfs ungeeignet seien. Am Beachvolleyballfeld sollen demnächst zwei große Sonnensegel des Sponsors GGEW installiert werden.