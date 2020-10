Neues Angebot „Lauf Dich fit“ beim TuS

Zwingenberg.Der Turn- und Sportverein Zwingenberg (TuS) hat unter dem Titel „Lauf Dich fit“ ein neues Angebot im Programm.

In der Ankündigung heißt es: „Die gesundheitlichen Effekte von Ausdauersport bietet auch das Laufen. Viele wünschen sich daher, regelmäßig und schmerzfrei zu laufen. Dennoch fällt vielen regelmäßiges Lauftraining oft schwer. Intervalltraining, Steigerungsläufe, Techniktraining und Dehnübungen finden kaum statt.“

Hier setzt das begleitete Training des TuS Zwingenberg in der Gruppe mit festen Terminen an. Die Lauftrainerin plant eine abwechslungsreiche Einheit mit den Schwerpunkten Ausdauer, Kraft und Koordination. Das Laufen in der Gruppe stärkt die Motivation und macht Spaß. Manche Herausforderung wird somit leichter gemeistert.

Durch gegenseitige Anerkennung, Reflexion und Feedback der Trainerin können Übungseinheiten ihren vollen Nutzen entfalten. Die Einübung eines gesunden Laufstils und die Steigerung von individueller Laufleistung sind Ziele über den gesamten Trainingszeitraum hinweg.

Verschiedene Strecken in der nahen Umgebung stärken die Verbundenheit mit Natur, mit „Wind und Wetter“. „Dabei geht es nicht um allgemeine Bestzeiten, sondern immer um Dich“, heißt es in der Pressenotiz weiter. Der Lauftreff ist für alle geeignet, die das Laufen in der Gruppe schätzen und die eigene Laufleistung erhalten und stärken möchten. Den Teilnehmern sollte es möglich sein, 20 bis 30 Minuten am Stück im Wohlfühltempo zu laufen.

Folgende Termine (immer dienstags von 16.15 bis 17.15 Uhr) stehen im Jahr 2020 schon fest: 3. November Kennenlernen/Schnuppertermin, 10., 17. und 24. November, 1., 8. und 15. Dezember. Im Jahr 2021: 12., 19. und 26. Januar, 2. Februar.

Gelaufen wird bei (fast) jedem Wetter. Bei Sturm und Starkregen fällt das Training aus. Treffpunkt ist der Sportplatz Zwingenberg oder nach Vereinbarung. Teilnehmerzahl: acht bis zwölf Personen. Kosten für Nicht-Mitglieder: 40 Euro; Mitglieder trainieren frei. Lauftrainerin ist Adriane Schmitt. red

Info: Anmeldungen: www.turnen.tus-zwingenberg.de

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 20.10.2020