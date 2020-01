Neujahrsempfang der Stadt

Zwingenberg.Zum traditionellen Neujahrsempfang lädt die Stadt Zwingenberg alle interessierten Bürger für Sonntag (12.) ab 11 Uhr in den Adlersaal (Obertor) ein. Der Empfang ist seit vielen Jahren Bestandteil des Jahreslaufs und in der Stadtgesellschaft fest verankert.

Neben den Bewohnern der Stadt Zwingenberg nehmen regelmäßig auch etliche Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Kultur an der Veranstaltung teil. „Erneut sind auch alle Neubürger, die im Jahr 2019 nach Zwingenberg gezogen sind, herzlich eingeladen“, heißt es in einer Pressemitteilung aus der Stadtverwaltung. Neben Gesprächen in zwangloser Atmosphäre gibt es für diese eine persönliche Begrüßungsmappe.

Das Programm sieht unter anderem die Begrüßung der Stadtverordnetenvorsteherin Birgit Heitland sowie die Neujahrsansprache des Bürgermeisters Holger Habich vor. Er wird einen Rückblick auf das Jahr 2019 sowie eine Vorschau auf 2020 geben. Der katholische Pfarrer Äneas Opitek wird mit den Sternsingern vor Ort sein und ein Gebet sprechen.

Musikalisch wird der Empfang durch die Sängerin Louisa Heiser und die Getwinc-Singers des Gesangvereins Sängerkranz unterstützt. Die Bewirtung der Gäste übernehmen wieder zwei Zwingenberger Weingüter. red

