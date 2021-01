Neujahrsessen als Video-Konferenz

Zwingenberg.Aus dem traditionellen Weihnachtsessen der Zwingenberger Christdemokraten wurde vor zwei Jahren bereits ein Neujahrsessen, weil für die potenziellen Teilnehmer vor Heiligabend die Schwierigkeiten, einen gemeinsamen Termin zu finden, immer größer wurden – in diesem Jahr nun wurde aus dem Neujahrsessen eine Video-Konferenz. Und das nicht wegen neuerlicher Terminnöte, sondern weil es die Coronavirus-Pandemie und die damit verbundenen Auflagen zurzeit nicht möglich machen, sich im Kreis von Partei- und Fraktionsmitgliedern sowie Freunden der CDU „in echt“ zu treffen.

Weil Not bekanntermaßen erfinderisch macht und die CDU nicht gänzlich auf ihren Traditions-Treff verzichten wollten, verabredete man sich am jüngsten Donnerstag dazu, dass jeder Teilnehmer zunächst in einem örtlichen Gastronomiebetrieb seiner Wahl Essen bestellte, um es sich liefern zu lassen oder abzuholen. Wie Cora Bügenburg für den CDU-Vorstand berichtet, wollte man damit nicht nur die liebgewordene Tradition eines Treffens zum Jahreswechsel fortführen, sondern auch ein Zeichen setzen: „Die örtliche Gastronomie trägt zur Attraktivität unserer schönen Stadt bei. Diese Betriebe in diesen Zeiten zu unterstützen, um auch nach der Coronavirus-Pandemie sowohl für die Bürger als auch für Gäste attraktiv zu sein, das ist auch eine Form der Förderung des Tourismus und damit ein Kernanliegen unseres Stadtverbandes.“

Entsprechend gestärkt schalteten sich die Christdemokraten per Video-Konferenz zusammen. Frau Bügenburg bilanziert: „Es wurde viel erzählt und gelacht, aber es wurde auch sehr ernsthaft über die aktuelle Situation und die Herausforderungen der gesprochen. Eine völlig andere Art des Miteinanders, das wir aber besonders in diesen Zeiten nicht missen möchten.“ red

