Neujahrstalk mit Heitland und Habich

Zwingenberg.Die Stadt Zwingenberg hat ihren traditionellen Neujahrsempfang bereits vor Wochen wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt – ersatzlos ausfallen soll die beliebte Veranstaltung, die sonst immer an einem Sonntagvormittag im Januar im Adlersaal stattfindet, jedoch nicht:

Rückschau und Ausblick

Stadtverordnetenvorsteherin Birgit Heitland und Bürgermeister Holger Habich als Gastgeber haben sich in diesen Tagen zu einem „Neujahrstalk“ mit BA-Redakteur Michael Ränker getroffen – die Aufzeichnung der lockeren Gesprächsrunde wird pünktlich zum Jahreswechsel auf der Webseite der Stadt Zwingenberg sowie auf YouTube ausgestrahlt. Heitland und Habich halten Rückschau auf 2020 und wagen einen Ausblick auf 2021. Dabei geht es nicht nur um einzelne Projekte, sondern auch um Strukturen kommunaler Selbstverwaltung. Für die professionelle Produktion beim Ersetzen des „realen“ durch das „virtuelle“ Format hat Peter Steitz mit seinem Unternehmen „action & fun“ und seinem Kollegen Tomislav Hegol gesorgt. Der Zwingenberger Steitz hat bereits im Frühjahr das Zwingenberger Weinfest gekonnt online in Szene gesetzt. Wie bei der Veranstaltung rund um edle Rebensäfte bildete auch beim „Neujahrstalk“ das Theater Mobile die geeignete Kulisse. Leo Ohrem, Vorsitzender des Theatervereins, sorgte fürs richtige Licht und technische Unterstützung. Der „Neujahrstalk“ wird an Silvester um Mitternacht freigeschaltet, ein Link befindet sich auf der Webseite der Stadt: www.zwingenberg.de. red

Info: Der YouTube-Link lautet: https://youtu.be/_1PphUowQkk

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 29.12.2020