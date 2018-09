Neunjähriger ist der beste „Heckmecker“

Zwingenberg.Die Turnierserie in den Räumen der Spielerei Bergstraße sowie im benachbarten Alten Amtsgericht begann am Samstag mit dem Würfelspiel „Heckmeck“. Das mit insgesamt 17 Spielern am stärksten besetzte Turnier des Wettbewerbs-Wochenendes hat mit dem neunjährigen Louis Bruckauf aus Aschaffenburg nicht nur den jüngsten, sondern auch den am weitesten angereisten Teilnehmer als Sieger, berichtet Spielerei-Pressesprecher Richard Schöninger in seiner Bilanz.

Bruckauf hat sich damit die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft gesichert, ebenso wie Martina Erbe aus Offenbach, die im anschließend „Qwixx“-Turnier das richtige Gespür für die Würfel hatte und sich damit gegen ihre elf Mitstreiter durchsetzen konnte. Das abschließende „Cacao“-Turnier bildete den Abschluss des Tages. Hier konnte sich André Bierth aus Heidelberg im achtköpfigen Teilnehmerfeld behaupten und auch eine Fahrkarte zur Deutschen Meisterschaft sichern.

Der Sonntag begann mit dem traditionell gut besuchten Turnier zum Brettspiel „Siedler von Catan“. Insgesamt 16 Teilnehmer füllten alle Tische der Spielerei und besiedelten in mehreren Runden die immer neu entstehenden Inseln von Catan. Wie bereits im gleichen Turnier im April hatte hier wieder Jens Zehrbach die Nase vorn. Der Vertreter der Spielerei und gleichzeitig auch Organisator des Turnierwochenendes konnte sich damit wertvolle Ranglistenpunkte für deutsche Meisterschaft sichern.

Den Abschluss machte das Turnier zu „Carcassone“ – einem Klassiker unter den Brettspielen. Dieses konnte zur Freude aller Beteiligten unerwartet auf dem Zwingenberger Marktplatz im schönsten Sonnenschein ausgetragen werden, da ein benachbarter Gastwirt spontan ein paar seiner Außentische den Spielern angeboten hat. Jörg Fischer aus Darmstadt hatte bei den Festungsbauern diesmal die stabilsten Mauern und konnte sich gegen seine neun Mitspieler durchsetzen und damit Ranglistenpunkte für die deutsche Meisterschaft in seiner Schatzkammer einlagern.

Parallel zu den Turnieren hat die Spielerei sich am Sonntag noch an der bundesweiten Aktion „Stadt-Land-Spielt“ beteiligt und Besuchern die Möglichkeit gegeben verschiedene Spiele auszuprobieren und erklären zu lassen. Erfreulicherweise haben trotz des guten Wetters eine zweistellige Zahl von Besuchern den Weg in die Spieleausleihe über der Zwingenberger Stadtbücherei (Marktplatz 1) gefunden.

Weitere Informationen zur Spielerei gibt es auf deren Webseite. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 17.09.2018