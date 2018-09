Nicht nur den Durst gelöscht

Unter dem Motto „Unsere Freizeit - für Ihre Sicherheit!“ wirbt die Freiwillige Feuerwehr kontinuierlich um neue Mitglieder für den Feuerwehrverein. Nach wie vor werden zwar auch noch Kameradinnen und Kameraden für die Einsatzabteilung gesucht, in der Feuerwehr können Bürger sich aber auch „passiv“ engagieren: Für nur 6,50 Euro Jahresbeitrag können die Zwingenberger Mitglied „ihrer“ Wehr werden. Der überschaubare Beitrag ist gut angelegtes Geld.

Mitmacher sucht auch die Jugendfeuerwehr Zwingenberg unter Leitung von Jugendfeuerwehrwart Stefan Diefenbach. Treffpunkt ist montags ab 18 Uhr das Feuerwehrgerätehaus am Gießer Weg. Willkommen sind alle Mädchen und Jungs ab zehn Jahren, die Interesse an technischer Ausbildung, gemeinschaftlichen Ausflügen und Spaß am Teamwork haben.

Und für Kinder im Grundschulalter gibt’s die Florianszwerge unter Leitung von Helmut Trautmann und der ehemaligen Schulleiterin Ute Kohler. Gruppenstunde ist immer am dritten Samstag eines Monats von 15 bis 16 Uhr ebenfalls im Gerätehaus.

Weitere Informationen zum Feuerwehrverein und seinen Gruppen gibt’s bei Feuerwehrvorsitzendem Helmut Trautmann (0177/4777244), Wehrführer Reiner Schellhaas (0175/5455338) oder per E-Mail: feuerwehr@zwingenberg.de.

www.feuerwehr-zwingenberg-bergstrasse.de safe