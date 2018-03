Anzeige

Bemerkenswert sind auch die großflächigen bunten Glasfenster, die der britische Glaskünstler Brian Clarke entworfen hat. Die rot-gelben Fenster stehen für die Leiden des jüdischen Volkes, die blau-weißen versinnbildlichen die neue Hoffnung nach der Shoa. Der Gebetsraum wird von den übrigen Räumen des Gemeindezentrums (Gemeindesaal, Seminar- und Unterrichtsräume, Büros u.a.) umschlossen. Im ersten Stock des Gebäudekomplexes wurde ein Museum mit Gegenständen eingerichtet, die einen direkten Bezug zur jüdischen Gemeinde Darmstadt haben. Etwa jenes kleine farbige Glasfenster: Kinder hatten es am Morgen nach der Pogromnacht 1938 in den Trümmern der ehemaligen Synagoge in der Bleichstraße entdeckt, mit nach Hause genommen und auf dem Speicher versteckt. Dort wurde es Jahrzehnte später wiedergefunden und der jüdischen Gemeinde zurückgegeben.

Oder jener angesengte Überrest der Thorarollen: Sie waren von den Nationalsozialisten ins Feuer geworfen worden und entgingen doch der vollständigen Vernichtung.

Aber das Museum erinnert nicht nur an die Verfolgung während des Naziregimes, sondern es gibt Zeugnis von 200 Jahren jüdischen Lebens in Darmstadt. Kultgegenstände werden genauso gezeigt wie eine Vielzahl von Fotos und Dokumenten; eindrucksvoll auch der Schreibsekretär mit einem Aufsatz in Gestalt von Thorarollen, den die jüdische Gemeinde dem Erbprinzen Ludwig 1804 zu seiner Hochzeit schenkte. Ausgestellt ist auch die Original-Palette des großen expressionistischen Malers Ludwig Meidner, der nach dem Krieg aus der Emigration in England nach Darmstadt kam und dort bis zu seinem Tod lebte. Das Museum vermittelt grundlegende Kenntnisse zur jüdischen Geschichte und Tradition, die heute leider in Vergessenheit geraten.

Anmeldung erforderlich

Zur Teilnahme an der Führung ist eine telefonische Anmeldung unter den Rufnummern 06251/72171 oder 06251/76153 erforderlich. Treffpunkt zur Abfahrt mit privaten Pkw ist der Melibokus-Parkplatz um 14 Uhr. Die Führung wird circa eineinhalb Stunden dauern. red

