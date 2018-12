Nicht nur Kronen gebastelt

Zwingenberg/Fehlheim.„Es ist cool, armen Kindern zu helfen!“ Dieser Satz stammt von einem der acht Mädchen und Jungen, die als Vertreter der Katholischen Pfarrgruppe Fehlheim/Zwingenberg kürzlich am Diözesanen Sternsingertag in Groß-Gerau teilgenommen haben. Die Gruppe kehrte voller Eindrücke zurück in die Heimatgemeinden Mariae Himmelfahrt Zwingenberg beziehungsweise Sankt Bartholomäus Fehlheim, berichtet Gemeindereferentin Claudia Flath.

Unter dem Motto „Wir gehören zusammen“ stand das Schicksal von Kindern in Peru im Mittelpunkt. Die 70 Sternsinger beschäftigten sich mit den vielfältigen Benachteiligungen von Kindern, die durch Behinderung, Armut, Krankheit, Naturkatastrophen und familiäre Schicksalsschläge entstehen können. Das neue Sternsingermobil aus der Zentrale des Kindermissionswerks in Aachen machte Station in Groß-Gerau und hier wurden die jungen Teilnehmer spielerisch und kindgemäß über diese Zusammenhänge aufgeklärt.

Ermutigend ist es, dass sich viele Menschen mit Hilfe der Sternsinger für Kinder weltweit und bessere Bildung engagieren. Am Beispiel des Films von Willi Weitzel („Willi will’s wissen“) über Peru erfuhren auch die beiden Begleiterinnen Alexandra Axt und Claudia Flath Spannendes über die Hintergründe des Projektes. Zum Beispiel, dass die gehandicapten Kinder in einem Hilfszentrum nur behandelt werden, wenn die Eltern mithelfen und – soweit sie es können – auch etwas bezahlen. Die Teilnehmer des Diözesanen Sternsingertag waren überrascht, welche Erfolge in punkto Selbständigkeit bei den jungen Menschen erreicht werden können.

Bei dem Treffen wurde außerdem gesungen, gegessen und es wurden – mit Blick auf die Heiligen Drei Könige der Sternsingerakion – Kronen gebastelt. Eine Freiwillige zeigte Bilder von ihrem Einsatz in Peru in Förderschulen und Heimen. Wer die Sternsinger einladen möchte, um den Segen für das neue Jahr zu empfangen, der kann sich im Pfarrbüro unter 06251/71229 anmelden. Vom 11. bis zum 13. Januar sind die Sternsinger in Zwingenberg sowie Alsbach und vom 4. bis 6. Januar in Fehlheim sowie Schwanheim unterwegs. red

