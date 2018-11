Nikolausaktion: Gewerbeverein lädt heute zur Stiefelsuche ein

ZWINGENBERG.Tradition kann herrlich sein – für viele Kinder sicherlich vor allem dann, wenn sie mit reichlich Süßigkeiten einhergeht. In Zwingenberg ist es seit vielen Jahren den Brauch, dass der Gewerbeverein kurz vor Nikolaus die Kleinen einlädt, Stiefel aus ihrem persönlichen Bestand in einem von mehreren vorweg benannten Geschäften abzugeben. Alsdann werden die Schuhe mit Süßem und auch einigen Früchten gefüllt und können wenige Tage später von den jungen Besitzern, oft sind sie im Beisein der Eltern unterwegs, in den teilnehmenden Läden – namentlich Rad und Tat, Extrastunde Lernzentrum, Blickpunkt Optik Diemer, Apotheke Herms, Stadt-Apotheke, Buchhandlung Lichtblick, Bettenstube Ritzert, Bäckerei Germann, Cosmetic Luise B. – gesucht werden. Termin fürs große Stiefelsuchen ist in diesem Jahr der heutige Samstag (1. Dezember) von 9.30 bis 12.30 Uhr.

Gefüllt wurden die Schuhe am Mittwochabend in den Räumen der Bettenstube Ritzert, und da herrschte beim Nikolausteam des Gewerbevereins beste Stimmung. Mit dabei waren (von links) Eva Büttner, Melanie Pritzer (vorne), Peter Ritzert, Nicole Germann, Michael Kolibius, Jutta Stiefel und Christoph Markwart. / thz

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 01.12.2018