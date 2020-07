Noch keine Papiersammlungen

Rodau.In letzter Zeit häufen sich bei der Feuerwehr Rodau die Anfragen, ab wann wieder Altpapier gesammelt wird. „Leider ist der Dienstbetrieb der Feuerwehr Rodau immer noch auf den Einsatzdienst und notwendige Übungen beschränkt, um eine flächendeckende Ansteckung der Einsatzkräfte durch den Corona-Virus zu verhindern“, heißt es von Seiten der Feuerwehr.

Der Dienst der Jugendfeuerwehr bleibe vorerst bis zum 14. August eingestellt, so dass auch in dieser Zeit noch kein Altpapier eingesammelt werden kann. Sobald dies wieder möglich ist, werden die Termine über die Presse mitgeteilt. „Wir danken allen Bürgern für ihre Unterstützung und hoffen auf ihr Verständnis. Bitte halten Sie uns die Treue, bis wir dann wieder loslegen können“, schreibt die Feuerwehr in einer Pressenotiz. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 18.07.2020