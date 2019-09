„Noch nie so viele Stellen für Polizisten“

Zwingenberg.„Der Freiwillige Polizeidienst ist eine sinnvolle Unterstützung für mehr Sicherheit vor Ort“, schreibt Landtagsabgeordneter Alexander Bauer (CDU) zur Debatte über die Einführung der Polizeihelfer in Zwingenberg (wir haben berichtet). Der Bergsträßer Parlamentarier und innenpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion widerspricht auch der Äußerung des GUD-Stadtverordneten Detlef Kannegießer in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung, wonach es zu wenig Polizei gebe. „Noch nie hat es in Hessen so viele Polizistenstellen gegeben wie in diesem Jahr“, stellt Bauer klar:

Deutlicher Zuwachs

Nach Angaben des Innenministeriums waren am 1. Januar rund 14 000 Polizeivollzugsstellen besetzt. Anfang 2009 waren es hingegen nur 13 250 gewesen. Das entspricht einem Zuwachs um 5,6 Prozent. Bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode hat sich die CDU-geführte Landesregierung noch einmal einen deutlichen Zuwachs an Vollzugsstellen bei der Polizei vorgenommen. Für das Jahr 2023 werden etwa 16 000 Planstellen anvisiert. Schon im nächsten Jahr soll es „250 Polizeivollzugsstellen und 40 Wachpolizeistellen zusätzlich geben“, so Alexander Bauer in seiner Mitteilung. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 27.09.2019