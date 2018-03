Anzeige

Zwingenberg.Die seit 50 Jahren bestehende Städtepartnerschaft zwischen Zwingenberg und Pierrefonds in Frankreich gibt Grund zum Feiern. „Die völlige Normalität der Beziehung zwischen den Völkern ist Grundlage für ein funktionierendes Europa und den Frieden, den wir seit mehr als 70 Jahren genießen“, schreibt Freundeskreis-Vorsitzende Dr. Christine Baldauf in einer Pressemitteilung – und lädt zu einer Reise in die Schwesterstadt ein:

Vom 13. bis 15. April

Die Fahrt findet vom 13. bis 15. April statt. Im Reisebus gibt es noch freie Plätze. Anmelden können sich Interessierte bei Dr. Christine Baldauf unter der Telefonnummer 06221/809280 oder Karlheinz Linke unter 06251/74042.

Im Herbst kommen die französischen Freunde übrigens nach Zwingenberg, um die Verschwisterung zu feiern.