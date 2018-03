Anzeige

Zwingenberg.„Wir würden uns freuen, wenn auch die anderen Fraktionen diesem Haushaltsplanentwurf zustimmen könnten“, hoffte CDU-Stadtverordneter Christoph Neumeister und schloss seine Rede zum Etat 2018 mit dem Hinweis: „Schließlich sind viele Vorschläge und Anregungen von allen Parteien und Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung eingeflossen.“ Doch am Ende, bei der entscheidenden Abstimmung, kam es nicht so, wie Neumeister gehoffte hatte:

Der Haushalt der Stadt Zwingenberg für das laufende Jahr ist zwar beschlossene Sache (wir haben berichtet). Die Stadtverordnetenversammlung hat den Etat in ihrer Februar-Sitzung allerdings ausschließlich mit den Ja-Stimmen von CDU und FDP mehrheitlich gebilligt, GUD und SPD votierten mit Nein-Stimmen beziehungsweise Enthaltungen. Als positiv bewerteten die Fraktionen übereinstimmend, „dass es gelungen ist, wieder ein positives Ergebnis im ordentlichen Haushalt zu erreichen“, wie es Neumeister zusammenfasste, und dass „wegen des hohen Kassenbestands auch in diesem Jahr auf neue Schulden verzichtet werden kann“. In der Bewertung anderer Haushaltsfestschreibungen kamen die Fraktionen jedoch zu unterschiedlichen Auffassungen, die bei Sozialdemokraten und der Gemeinschaft für Umweltschutz und Demokratie dann zu ablehnenden Haltungen führten.

Neben der Sorge um den Erhalt der Teilselbstständigkeit in der Trinkwasserversorgung – der einzige Brunnen ist gefährdet und Geld für einen Neubau ist im Etat nicht enthalten (wir haben berichtet) –, lehnte die SPD den Haushalt auch wegen der Festlegung über die Beteiligung der B 3-Anwohner an den Kosten für die Gehwege im Zuge der B 3-Sanierung ab. Wie wir bereits berichtet haben, sollen die Anwohner zu 50 Prozent an den Kosten beteiligt werden. Die SPD hatte eine Reduzierung auf 25 Prozent gefordert – vergleichbar mit der Abrechnung, wie sie bei der Sanierung der als Alsbacher Straße bezeichneten Landesstraße 3100 erfolgt ist –, konnte sich damit aber gegen CDU, FDP und GUD nicht durchsetzen.