Zwingenberg.Die Evangelische Kirchengemeinde Zwingenberg und das Dekanat Bergstraße laden für den 14. Juni, Donnerstag, zu einem Vortrag mit dem Titel „Naturgärten als Oase für Mensch und Tier ein“, an den sich zwei Exkursionen anschließen. Die Veranstaltung im Rahmen der Internationalen Woche (11. bis 15. Juni), die als Thema die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (UNO) und damit unter anderem die Themen Klimaschutz und Leben an Land (Biodiversität) aufgreift, beginnt um 19.30 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus (Darmstädter Straße 22). Die Naturgartenplanerin Susanne Piwecki stellt in ihrem bebilderten Vortrag den Garten als blühende Wohlfühl-Oase und (überlebens-)wichtigen Rückzugsort für Menschen und Tiere in den Mittelpunkt. Sie wird dabei praktische Tipps für die Gestaltung öffentlicher und privater naturnäher Gärten geben. An den Vortrag schließen sich Begehungen der Außengelände am Gemeindehaus und an der Bergkirche an.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnehmer sollen wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk tragen. red