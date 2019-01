Obstbäume richtig schneiden

Seeheim.Die Die Nabu-Gruppe Seeheim-Jugenheim bietet einen Obstbaum-Schnittkurs an. Der Kurs in Seeheim ist als Intensiv-Schnittkurs aufgeteilt in einen theoretischen und einen praktischen Teil mit jeweils zwei Terminen.

Die Teilnahme an den vier Veranstaltungen – zwei Abende im Pfarrer-Reith-Haus und zwei Nachmittagsveranstaltungen in den Streuobstwiesen um Seeheim – ist kostenlos. Kurs-Ziel ist das Erlernen des Winterschnitts an Obst- und Ziergehölz. Dabei müssen der Zusammenhang von Wachstum und Schnitt erkannt sowie Kenntnisse von Trieben und Knospen sowie von den Baumformen beim Obstgehölz erworben werden.

Theorie und Praxis

Die Startveranstaltung des Obstbaum-Schnittkurs findet statt am Donnerstag, 17. Januar, 19 Uhr, im Pfarrer-Reith-Haus (Weedring 47) in Seeheim statt. Die Folgeveranstaltung ist auf Donnerstag, 24. Januar, 19 Uhr, terminiert. Praxistermine sind für zwei Samstage, 26. Januar und 2. Februar, jeweils ab 14 Uhr geplant. Auf Wunsch kann ein Teilnahme-Zertifikat ausgestellt werden.

Die Leitung hat Thomas Reinhardt (Telefon: 06257/869107 oder 0177/9167836). red

