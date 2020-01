Obstbäume richtig schneiden

Der Nabu Seeheim-Jugenheim bietet einen Obstbaumschnittkurs mit Thomas Reinhardt. © Nabu

Seeheim-Jugenheim.Einen Obstbaum fachgerecht durch einen Winterschnitt auf das nahende Frühjahr vorzubereiten, das will gelernt sein. Deshalb lädt die Naturschutzbund-Gruppe Seeheim-Jugenheim zu ihrem alljährlichen Obstbaum-Schnittkurs ein.

Die Veranstaltung wird in je zwei theoretische und zwei praktische Abschnitte aufgeteilt. Am 16. und 23. Januar, Donnerstag, ab 18 Uhr finden im Pfarrer-Reith-Haus, Weedring 47, in Seeheim die Theoriestunden statt. Die dazugehörigen Praxistermine sollen am 15. Januar und 1. Februar, Samstag, ab 14 Uhr in den Streuobstwiesen um Seeheim erfolgen. Der Kurs steht unter der Leitung von Thomas Reinhardt, ist kostenfrei und bei Bedarf kann ein Teilnahme-Zertifikat ausgestellt werden.

Für weitere Fragen steht Thomas Reinhardt telefonisch unter der Nummer 06257/869107 oder 0177/9167836 zur Verfügung. mty

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 15.01.2020