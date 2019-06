Ökumenisches Gemeindefest: Erst Regen, dann Sonnenschein

Zwingenberg.Das April-Wetter, das in diesem Jahr bis in den Juni andauert, schien auch das ökumenische Gemeindefest in Zwingenberg im Griff zu haben: Zum Gottesdienstbeginn regnete es und es war ziemlich frisch, so dass man lieber im geschützen evangelischen Gemeindehaus startete. Doch der Herrgott hatte ein Einsehen mit seinen Gläubigen und bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen ging es danach in den Garten zum Brunch.

Dort erwartete die Besucher ein buntes Salatbuffet mit Grillwürstchen und eine liebevoll mit echten Blüten und bunten Papierblumen geschmückte Tafel. Dies waren allerdings noch nicht die Ergebnisse der neuen Blühwiese, die die evangelische Gemeinde erst kürzlich in einer Gemeinschaftsaktion für Bienen angepflanzt hatte. Und neben der Blühwiese blieb genug Platz für die kleinen Festbesucher, um mit dem Spielteppich herumzutollen, zu basteln oder zu zaubern.

Sprachverwirrung

Um Gemeinschaft und Vielfalt ging es auch beim Gottesdienst am Morgen. Nicht nur, dass dieser von den evangelischen und katholischen Christen gemeinsam geplant und ausgerichtet wurde, sondern auch inhaltlich. Das zentrale Thema des Gottesdienstes war der Turmbau zu Babel aus dem Alten Testament. In jener Zeit wollten die Menschen sein wie Gott – mindestens! Sie meinten, sie könnten einen großen Turm bauen, der bis zum Himmel reicht: „Dann wären wir sogar größer als Gott!“ Doch hierfür mussten sie miteinander einheitlich kommunizieren und sich anpassen. Schließlich schaltete Gott sich ein und verpasste den größenwahnsinnig gewordenen Menschen einen Denkzettel: Es kam zur berühmten babylonischen Sprachverwirrung. Während die Menschen zusammen bauten, redeten sie auf einmal in verschiedenen Sprachen miteinander und verstanden sich nicht mehr. Der Turm konnte nicht weiter gebaut werden. Diese Geschichte sollte nicht nur zeigen, dass Gott größer ist als alles. Sie kann auch als Allegorie darauf verstanden werden, dass Einheitlichkeit und Uniformität, Macht über andere durch Sprache, nicht überhand nehmen dürften.

„Gott greift ein, damit sich einzelne Menschengruppen nicht zum Gott über andere machen. Vielleicht wäre es einfacher, wenn alle eine Sprache sprechen würden, aber damit ist nicht gegeben, dass der Mensch auf bessere Ideen kommt“, so der evangelische Pfarrer Christian Hilsberg. Zu viel Macht in einer Hand war wohl schon damals zumindest fragwürdig. Es scheint Gottes Plan zu sein, dass Menschen unterschiedliche Sprachen sprechen und somit unterschiedliche Kulturen haben. Individualität und Vielfalt sind nicht das Problem, sondern die Lösung.

So wie auch die Kinder zu Anfang des Gottesdienstes der Gemeindereferentin der katholischen Kirche, Claudia Flath, erzählten, was ihre besonderen Begabungen seien. Der eine könne gut tanzen, der nächste Tiere dressieren: Alle Talente sind gewollt und werden gebraucht. Der Geist der Verständigung mache Christsein aus. Man müsse Verschiedenheit zugestehen und doch zusammenhalten können.

Selbstkritisch merkte Hilsberg an, dass auch innerhalb der Kirche, Unterschiede nicht immer positiv gesehen. Ökumenische Veranstaltungen wie dieser Festgottesdienst und das gemeinsame Gemeindefest zeigen die Gemeinsamkeiten und lassen Menschen trotz ihrer Unterschiede miteinander ins Gespräch kommen.

Bereits in den Tagen zuvor nahmen die Veranstaltungen zum Gemeindefest ihren Anfang. Mit einem Gottesdienst verabschiedeten sich die Kinder, die nach den Sommerferien in die Grundschule kommen, von ihrer Kita-Zeit. Und auch die Jugend feierte mit ihren Talenten auf ganz eigene Art und rockte die Kirche mit Band und am anschließenden Lagerfeuer.

Der gesamte Erlös des Gemeindefestes geht an Helden-Stärker, einen jungen Verein, der sich dafür engagiert, Rettungskräfte intensiver auf Kindernotfälle vorzubereiten. Kindernotfälle sind selten, darum legt der Verein ein Augenmerk auf die nötige Praxis über den Standard hinaus.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 21.06.2019