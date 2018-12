Offenes Singen am ersten Feiertag

Zwingenberg.Ob „O du fröhliche“, „Alle Jahre wieder“, „In der Weihnachtbäckerei“, „Jingle Bells“ oder „I’m Dreaming of a White Christmas“: Am ersten Weihnachtstag (25. Dezember) werden von 14 bis 15 Uhr in einem offenen Singen auf dem Zwingenberger Marktplatz viele Weihnachtslieder angestimmt, was großen und kleinen Sängern Freude bringt.

Ab 14 Uhr auf dem Marktplatz

Die VoiceAkademie, in Zusammenarbeit mit der Stadt Zwingenberg, lädt alle Interessierten ein, die das schöne Gefühl erleben möchten, mit vielen gutgelaunten Menschen gemeinsam zu singen, zusammen mit Partner, Kindern, Freunden und Verwandten.

Die Sängerin Jeanette Giese und der Pianist Peter Moss, die beiden Leiter der Zwingenberger VoiceAkademie, sorgen mit Können und Temperament für die nötige Begeisterung. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 19.12.2018