„Ohne Volksparteien kein Staat zu machen“

Zwingenberg.Er habe schöne Erinnerungen an Zwingenberg, so der Hessische Landtagspräsident Norbert Kartmann im Adlersaal. Als Schüler habe er häufiger die Stadt besucht und sei dabei meistens in der hiesigen Jugendherberge abgestiegen. „Das war viel besser als zum Edersee“, so Kartmann über die alternative Tour nach Nordhessen. Am Sonntag hatte er keine Zeit zum Übernachten, wohl aber für die Festrede

...