Ordensgründer und Vater Europas

Benedikt leitet sich aus dem Lateinischen ab und heißt „der Gesegnete“. Die wohl bekannteste Person mit diesem Namen ist Benedikt von Nursia.

Er gründete den Orden der Benediktiner und gilt als Vater des abendländischen Mönchtums. Sein Gedenktag ist der heutige 11. Juli.

Ora et labora

Die von ihm geschriebene Klosterregel erlangte im 9. Jahrhundert große Bedeutung. Unter Ludwig dem Frommen wurde die Benediktsregel in den Klöstern des Fränkischen Reichs eingeführt, darunter auch im bereits um 764 gegründeten Kloster Lorsch.

Der Leitspruch Benedikts: Ora et labora – bete und arbeite. So galt es auch das Leben in der ganzen Region nach der Ordnung, Gottes- und Nächstenliebe und der pastoralen Sorge auszurichten.

„Keiner achte auf das eigene Wohl, sondern mehr auf das des anderen“, forderte der Ordensgründer einst ein. Benedikts Auftrag, das Leben in Gemeinschaft, körperliche Arbeit und Gebet galten auch über die hohen Klostermauern hinweg. Auch die Menschen, die in dem zum Kloster gehörenden Siedlungen lebten, sollten sich an den Regeln orientieren.

Da das Kloster Lorsch bis weit in das Hochmittelalter zu den wichtigsten kulturellen Zentren des Abendlandes zählte, verbreiten sich auch von hier aus, insbesondere auch durch die Verbreitung der am Königshof entwickelten Bildungsprogramme die Lebensweisheiten Benedikts.

Statue vor der Königshalle

Kaiser Karl „der Große” führte die von ihm verfasste allgemeine Regel der Klöster in seinem gesamten Reich ein. Sie strukturierte und belebte das gesamte abendländische Klosterleben und prägte wesentlich die Entwicklung des „weltlichen“ Lebens.

Heute wird Benedikt als Vater des abendländischen Mönchtums und ganz Europas bezeichnet. Papst Paul IV ernannte ihn 1964 zum Patron Europas. Vor der Königshalle in Lorsch steht die Statue des Heiligen Benedikt auf dem Benediktinerplatz.

