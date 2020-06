Ortsbeirat berät zwei Bauvorhaben

Rodau.Die Juni-Sitzungsrunde der Gremien kommunaler Selbstverwaltung in Zwingenberg und Rodau findet – wie angekündigt – statt und fällt nicht der Coronavirus-Pandemie zum Opfer. Den Auftakt macht an diesem Donnerstag, 4. Juni, der Ortsbeirat Rodau. Ortsvorsteher Horst Hölzel lädt dazu ab 19 Uhr ins Dorfgemeinschaftshaus ein. Auf der Tagesordnung stehen eine Anfrage zur Aufstellung eines Bebauungsplanes für ein Areal an der Hauptstraße 12 (Flur 1, Nr. 20/3 und 20/4) sowie ein Antrag zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans für das Gebiet „Tagweide Süd“ in Rodau. mik

