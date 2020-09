Rodau.Der Ortsbeirat Rodau tagt am 3. September, ab 19 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus. Auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung unter Leitung von Ortsvorsteher Horst Hölzel stehen der Bebauungsplan „Nördlich der Hauptstraße“ in Rodau sowie die Flächennutzungsplanänderung und der Bebauungsplan „Westlich der Platanenallee“ in Zwingenberg. red

