Osterbasteln für Kinder

Zwingenberg.Der Geschichtsverein Zwingenberg lädt für 5. April, Freitag, in seiner Veranstaltungsreihe „Altes Brauchtum neu entdecken“ zum traditionellen Osterbasteln und -backen ein. Interessierte Kinder ab sechs Jahren können während der zweistündigen Veranstaltung ab 15 Uhr in den Räumen des Museums (Scheuergasse 11) viele spannende Dinge ausprobieren. Mitzubringen sind Zwiebelschalen, zwei rohe und zwei ausgeblasene Eier, die restlichen Materialien sowie Getränke stehen kostenlos bereit. Die Anmeldung erfolgt per Mail an: carolin.berg@t-online.de oder per Telefon: 06251/75596. Eine Anmeldebestätigung erhalten die Teilnehmer im Anschluss. mia

