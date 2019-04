Ostereier und Sachpreise als Belohnung

Zwingenberg.Die Privilegierte Schützengesellschaft (PSG) Zwingenberg lädt in diesem Jahr nicht nur zum traditionellen Ostereierschießen, sondern – mit Blick auf das 50-jährige Bestehen des Vereins – auch zu einem Glück-Preisschießen ein. Wie Hans Wiesenthal für die PSG schreibt, beginnen die beiden Schießwettbewerbe am morgigen Donnerstag, 4. April, und enden zwei Wochen später, nämlich am 18. April, (Grün-)Donnerstag. Veranstaltungsort ist die PSG-eigene Schießanlage in der Tagweide (unter dem Feuerwehrgerätehaus am Gießer Weg 12).

Erstmals Glücks-Preisschießen

Beim Ostereierschießen dürfen Laienschützen mit aufgelegtem Luftgewehr schießen. Für jeden Schuss, mit dem der achte Ring der Zielscheibe getroffen wird, erhält der Schütze ein Osterei. Für jeden getroffenen Zehner gibt es zwei Eier. Aktive Schützen wiederum müssen beim Ostereierschießen freihändig anlegen. Für jeden Schuss, mit dem der siebte Ring getroffen wird, erhält der Schütze ein Osterei. Für jeden getroffenen Zehner gibt es ebenfalls zwei Eier.

Beim Glücks-Preisschießen werden mit aufgelegtem Luftgewehr drei Schuss auf Glücksscheiben abgegeben. Alle berührten Zahlenfelder zählen. Ein Nachkauf von Glücksscheiben ist möglich. Für die besten 25 Schützen gibt es Sachpreise.

Ausrüstung wird gestellt

Die Teilnahme an den Wettbewerben kostet – pro drei Schuss – einen Euro. Luftgewehre, Scheiben und Munition stellt die Privilegierte Schützengesellschaft.

Die Schießzeiten im Überblick: Donnerstag (4.) und Freitag (5.) 19 bis 22 Uhr, Sonntag (7.) 9.30 bis 12.30 Uhr, Montag (8.) bis Freitag (12.) 19 bis 22 Uhr, Sonntag (14.) 9.30 bis 12.30 Uhr, Montag (15.) bis (Grün-)Donnerstag 19 bis 22 Uhr.

Parallel zum Ostereier- und Glücksschießen findet übrigens das traditionelle Pokalschießen der Zwingenberger und Rodauer Vereine statt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 03.04.2019