Anzeige

Zwingenberg.Der Odenwaldklub Zwingenberg organisiert für seine Mitglieder und weitere Interessierte am 5. September, Mittwoch, einen Besuch des Bergsträßer Winzerfestes in Bensheim. Wie Wanderwart Peter Tiedemann mitteilt, reisen die Teilnehmer der Tour mit dem Linienbus von Zwingenberg nach Bensheim, dazu trifft man sich um 13.45 Uhr an der Bushaltestelle Sparkasse (Busabfahrt: 14.07 Uhr). In Auerbach verlässt man den Bus und wandert zum Winzerdorf auf dem Bensheimer Marktplatz. Vor der Heimfahrt findet ein Abschluss in einer Gaststätte in Bensheim statt. Im Monat August steht keine Wanderung auf dem Programm. red