Papiere und Geld aus Autos gestohlen

Alsbach-Hähnlein.Einen Geldbeutel mit persönlichen Dokumenten sowie mehreren hundert Euro erbeuteten Diebe in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen aus zwei Autos in der Gemeinde Alsbach-Hähnlein. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet, befanden die beiden Fahrzeuge sich in einer Garage an der Jugenheimer Straße, Ecke Holunderweg. Wie die Täter das Tor zur Garage öffnen konnten oder in die beiden Autos gelangt sind, das müssen nun die weiteren Ermittlungen der Polizei zeigen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten der Polizeistation in Pfungstadt zu melden (Telefon: 06157/9509-0). ots

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 31.01.2020