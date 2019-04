Parkcafé neu in Zwingenberg

Zwingenberg.Gegenüber vom Stadtpark eröffnete jetzt in der Straße Pass 11-13 das Parkcafé in Zwingenberg. Inhaber Georgios Antoniadis bietet im stylischen Vintage-Ambiente zahlreiche Kaffeespezialitäten, die er mit einer klassischen Siebträgermaschine zubereitet, an. Es gibt hausgemachte Kuchen sowie ein reichhaltiges Angebot an anderen warmen und kalten Getränken wie Limonaden und Eistees. Als Kleinigkeiten zum Essen bietet er seinen Gästen Pizzas, Baguettes und Flammkuchen. Bei schönem Wetter lädt die kleine Terrasse zum Verweilen an. Für Fußballfreunde gibt es im Parkcafé die Liveübertragungen der Bundesligaspiele oder auch der Europa- und Champions League. Geöffnet ist das Parkcafé dienstags bis sonntags. tn/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 20.04.2019