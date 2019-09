Parlament soll sozial gerecht entscheiden

Hatte man sich von der Bürgerversammlung in Zwingenberg Aufschluss über die Grundlagen für die Berechnung der Straßenbeiträge, wie sie jetzt im Zuge der B 3-Erneuerung in Zwingenberg erhoben werden sollen, erhofft, wurde man eines Besseren belehrt. Es wurde vielmehr darauf verwiesen, dass die B 3 einen „Spezialfall mit Spitzen“ darstelle und es wurden beispielhaft Mediane und Durchschnittswerte herangezogen, denn diese sind ja auch weniger aussagekräftig. „Alternative Fakten“ sind eben mittlerweile Usus in der Politik – und Politikverdrossenheit und Protestwahlen sind eine Folge davon. Da nützt es wenig, am Ende der Veranstaltung noch einen jeden für die politische Basisarbeit gewinnen zu wollen, wie es Stadtverordnetenvorsteherin Birgit Heitland tat, als sie darum bat, sich in der Kommunalpolitik zu engagieren.

Erstaunlich auch, dass von den Möglichkeiten der Straßenfinanzierung zu Lasten des Bürgers – mal des einzelnen Anrainers bei den einmaligen Straßenbeiträgen, mal der von mehreren Anrainern bei den wiederkehrenden Straßenerneuerungsgebühren, mal der gesamten Bürgerschaft als Solidargemeinschaft im Falle einer Erhöhung der Grundsteuer B – die Expertise zu dem Schluss kam, dass alle Verfahren ungefähr die gleiche Belastung darstellten. Zwar führen wiederkehrende Gebühren zu einem erheblichen Verwaltungsaufwand auf Dauer, aber schließlich gibt es eine einmalige Förderung des Landes Hessen in Höhe von lächerlichen 20 000 Euro pro Abrechnungsgebiet.

Gemäß Artikel 137 der hessischen Verfassung ist das Land verpflichtet, die Kommunen so auszustatten, dass sie, ohne zusätzliche Belastung einzelner Bürger, ihren Aufgaben gerecht werden kann. In Artikel 26d hat sich das Land dazu verpflichtet, für gleichwertige Lebensbedingungen zu sorgen. Wer für die Straßenerneuerungsgebühr plädiert, handelt somit wider die Verfassung. Wer sich nach dem St.-Florians-Prinzip freut, dass er bisher verschont wurde, kann bereits morgen der Nächste sein.

Eine Gegenfinanzierung könnte durch das Förderprogramm „Starke Heimat Hessen“ erfolgen. 200 Millionen Euro stehen hier für zweckgebundene Aufgaben zur Verfügung - siehe hierzu die Verpflichtung des Landes nach Artikel 137.

Mögen die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag eine sozial gerechte und demokratische Entscheidung treffen.

Gabriele Bruer

Zwingenberg-Rodau

