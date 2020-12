Pfarrer Opitek geht mit Gottesdienst auf Sendung

Zwingenberg/Fehlheim.Die Katholische Pfarrei Mariae Himmelfahrt lädt am 24. Dezember, Heiliger Abend, zu verschiedenen Kurz-Gottesdiensten ein, für die eine Anmeldung nötig ist.

Die 20-minütigen Andachten ab 14.30 Uhr, 15.15 Uhr sowie 16 Uhr richten sich an Familien und finden auf dem Feuerplatz am Pfarrzentrum statt. Die Anmeldungen dafür müssen bis zum 17. Dezember erfolgen, Telefon: 06251/9369460, E-Mail: c.flath@fehlheim-zwingenberg.de.

Ebenfalls am 24. Dezember folgen dann ab 17 Uhr und ab 18 Uhr zwei 20-minütige Kurzgottesdienste mit Weihnachtssegen auf dem Platz vor dem Gotteshaus. Ende der Anmeldefrist ist ebenfalls der 17. Dezember, die Kontaktdaten hierfür lauten Telefon: 06251/71229, E-Mail: info@fehlheim-zwingenberg.de.

In der ebenfalls zur Pfarrgruppe gehörenden Katholischen Pfarrei Sankt Bartholomäus Fehlheim gibt es am Heiligen Abend ebenfalls 20-minütige Kurzgottesdienste. Ab 15 Uhr sowie 16 Uhr für Familien, ab 17 Uhr sowie 18 Uhr mit Weihnachtssegen. Anmeldeschluss ist ebenfalls der 17. Dezember, Telefon: 06251/9369460, E-Mail: m.huber@fehlheim-zwingenberg.de.

Ab 21 Uhr wird in Fehlheim eine Christmette im Kirchenzelt veranstaltet, für die man sich ebenfalls bis zum 17. Dezember angemeldet haben muss, Telefon: 06251/71229, E-Mail: info@fehlheim-zwingenberg.de.

Tonübertragung auf Kirchplatz

Neben den Gottesdiensten am Heiligen Abend stehen in der Katholischen Pfarrgruppe weitere Gottesdienste in der Zeit „zwischen den Jahren“, aus Anlass des Jahreswechsels und mit Blick auf die Sternsingeraktion auf dem Programm, für die keine Anmeldungen nötig sind:

Erster Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, Freitag: 8 Uhr Hirtenmesse im Kirchenzelt in Fehlheim, 10.30 Uhr Festhochamt in Zwingenberg in der Kirche, der Ton des Gottesdienstes wird auf den Kirchplatz übertragen.

Zweiter Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, Samstag: 10.30 Uhr Festhochamt in Zwingenberg in der Kirche, der Ton des Gottesdienstes wird auf den Kirchplatz übertragen.

27. Dezember, Sonntag: 9.30 Uhr ZDF-Fernsehgottesdienst aus Fehlheim – die Pfarrgruppe lädt zum Mitfeiern des Gottesdienstes zu Hause ein: „Setzen Sie sich zusammen mit der Familie vor den Fernseher, zünden Sie dabei eine Kerze an und bleiben Sie im Gebet verbunden.“

30. Dezember, Mittwoch: 19 Uhr Jahresabschluss-Gottesdienst für die Pfarrgruppe im Kirchenzelt in Fehlheim.

Neujahr, 1. Januar, Freitag: 18 Uhr Neujahrsgottesdienst für die Pfarrgruppe im Kirchenzelt in Fehlheim.

2. Januar, Samstag: 18 Uhr Hochamt mit anschließendem Neujahrssegen im Kirchenzelt in Fehlheim.

3. Januar, Sonntag: 10.30 Uhr Hochamt mit anschließendem Neujahrssegen in Zwingenberg, der Ton des Gottesdienstes wird auf den Kirchplatz übertragen.

Erscheinung des Herrn, 6. Januar, Mittwoch: 19 Uhr Festhochamt für die Pfarrgruppe im Kirchenzelt in Fehlheim.

Taufe des Herrn, 10. Januar, Sonntag: 9 Uhr Hochamt mit den Sternsingern im Kirchenzelt in Fehlheim 10.30 Uhr Hochamt mit den Sternsingern in Zwingenberg, der Ton auch dieses Gottesdienstes wird auf den Patz vor der Kirche übertragen. red

