Picknick im Lustgarten

Zwingenberg.Es ist mehr als 130 Jahre her, dass die englische Königin Victoria hier weilte, aber ein bisschen spürt man die besondere Aura noch heute im Park von Schloss Schönberg. Die wenig bekannte und öffentlich nicht zugängliche Anlage gehört als „Lustgarten“ zur ehemaligen Residenz der Grafen von Erbach-Schönberg und die waren wiederum verwandtschaftlich mit dem englischen Königshaus verbunden.

Der Partnerschaftsverein Zwingenberg-Tetbury bemüht sich seit Jahren darum, den Verbindungen zwischen der britischen Insel und der hiesigen Region nachzuspüren. Mit dem Besuch in Schönberg erlebten die England-Freunde nun einen weiteren Höhepunkt in diesem Zusammenhang. Am vergangenen Samstag führte sie eine kleine Wanderung von der ältesten Stadt an der Bergstraße durch die Weinberge und das Fürstenlager bis in den Bensheimer Stadtteil an der Lauter, über dem das gräfliche Schloss malerisch thront.

Dort angekommen wurde die zwölfköpfige Gruppe von Jeroen Maes, Leiter der gastronomischen Betriebe der Unternehmensgruppe Streit, mit einem Sekt aus der eigenen Kellerei im Ehrenhof empfangen. Die Familie Streit hat das Schloss, welches zuletzt als Tagungs- und Erholungsheim diente, vor wenigen Jahren erworben und denkt derzeit intensiv über ein neues Nutzungskonzept nach. Den Zwingenberger Gästen gewährte Maes einen kurzen Einblick ins Innere des beeindruckenden Gebäudes und gab Erläuterungen zur Geschichte des Anwesens.

Höhepunkt des Ausflugs war aber der anschließende Spaziergang durch den Schlosspark, wo auch der 1885 von Queen Victoria gepflanzte Lindenbaum steht und wo es sich die Mitglieder des Partnerschaftsvereins bei einem typisch britischen Picknick mit Kuchen und Sandwiches gut gehen ließen. Und wo einst der europäische Hochadel lustwandelte, da schmeckt es einfach besonders gut. red

