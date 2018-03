Pilzköpfe gastieren im Theater Mobile

Anzeige

Zwingenberg.Die Lonely Hearts Club Band gastiert am Samstag, 24. März, ab 20 Uhr im Theater Mobile. Die Beatles-Coverband – benannt in Anlehnung an den Titel des achten Beatles-Studioalbums „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“ – tritt im Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) mit ihrem neuen Programm „White Album…and more“ auf. In der Pressemitteilung der Veranstalter heißt es:

„Die Studiowerke der Beatles nicht nur sklavisch nachzuspielen und dabei auf der Bühne vor Ehrfurcht in Lethargie zu verfallen, sondern sie für ein Publikum live und mitreißend-lebendig in einer professionellen Show zu präsentieren, das empfindet die Lonely Hearts Club Band als ihre Berufung. Bekannt für ihre feinsinnigen und virtuosen Arrangements der Beatles-Werke präsentiert die Formation ihr neues Programm ,White Album…and more’ zum 50-jährigen Jubiläum des namensgebenden Beatles-Meilensteins ,The Beatles’(1968). Veredelt mit den Klangmöglichkeiten der heutigen Zeit und mit britischem Charme.“

Karten gibt es im Vorverkauf beim Copyshop Zwingenberg (Darmstädter Straße 10, Telefon: 06251/7707660) oder per E-Mail: theater@mobile-zwingenberg.de. Restkarten gibt es an der Abendkasse, die jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn öffnet. red